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Алонсо — о титуле в «Астон Мартин»: прежде чем бежать, нужно научиться ходить

Алонсо — о титуле в «Астон Мартин»: прежде чем бежать, нужно научиться ходить
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил шансы британского гоночного коллектива на чемпионский титул, но предупредил, что этого не стоит ожидать в нынешнем сезоне.

«Да, конечно, это главная цель. Но, думаю, в первую очередь нужно крепко встать на ноги. Текущая цель команды — хорошо провести сезон. В прошлом году им было нелегко. Так что, прежде чем бежать, нужно научиться ходить. Я думаю, нынешний сезон направлен как раз на то, чтобы сделать шаг вперёд, лучше узнать возможности машины, начать проект. Сейчас мы находимся на этом этапе.

Надеюсь, мы ещё будем на подиуме. Надеюсь, что сможем бороться за победы в гонках. Но что касается борьбы за чемпионство, то, как я и сказал, команде нужно подготовиться», — приводит слова Алонсо RaceFans.

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