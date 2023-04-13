Алонсо: впереди у меня есть ещё пара лет и, надеюсь, новый чемпионский титул

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что изначально планировал провести семь-восемь лет в Формуле-1, после чего завершить карьеру.
«Когда я только начинал выступления в Формуле-1, то первоначальная идея была в том, чтобы провести там семь-восемь лет и уйти. Потом я дважды стал чемпионом мира и решил, что погоняюсь ещё пару сезонов и завершу выступления. Такая была идея, но сейчас у меня самая продолжительная карьера в Формуле-1, и я мотивирован как никогда. Получаю удовольствие от каждого дня. Просыпаясь по утрам, я радуюсь, что всё ещё гоняюсь. Впереди у меня ещё пара лет выступлений и, надеюсь, новый чемпионский титул», — приводит слова Алонсо RaceFans.
В первых трёх гонках нового сезона Формулы-1 Фернандо Алонсо занимал третьи места. Однако испанец уверен, что его команда пока не готова бороться за титул.
- 13 апреля 2023
-
13:22
-
13:19
-
12:34
-
12:19
-
11:21
-
11:00
-
10:26
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
00:55
-
00:46
-
00:37
- 12 апреля 2023
-
23:52
-
23:39
-
23:29
-
23:11
-
21:51
-
20:52
-
20:31
-
19:31
-
18:26
-
15:45
-
14:56
-
14:00
-
13:41
-
13:03
-
12:26
-
11:58
-
10:48
-
10:19
-
10:07
-
02:56
-
01:02
-
00:54