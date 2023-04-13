Алонсо: впереди у меня есть ещё пара лет и, надеюсь, новый чемпионский титул

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что изначально планировал провести семь-восемь лет в Формуле-1, после чего завершить карьеру.

«Когда я только начинал выступления в Формуле-1, то первоначальная идея была в том, чтобы провести там семь-восемь лет и уйти. Потом я дважды стал чемпионом мира и решил, что погоняюсь ещё пару сезонов и завершу выступления. Такая была идея, но сейчас у меня самая продолжительная карьера в Формуле-1, и я мотивирован как никогда. Получаю удовольствие от каждого дня. Просыпаясь по утрам, я радуюсь, что всё ещё гоняюсь. Впереди у меня ещё пара лет выступлений и, надеюсь, новый чемпионский титул», — приводит слова Алонсо RaceFans.

В первых трёх гонках нового сезона Формулы-1 Фернандо Алонсо занимал третьи места. Однако испанец уверен, что его команда пока не готова бороться за титул.