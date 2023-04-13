Хорнер прояснил ситуацию по поводу нового контракта с Ньюи
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер намекнул, что австрийская команда продлит контракт с главным техническим директором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.
«Его сердце по-прежнему в Формуле-1, и он предан команде. Мы не говорим о контрактах и их продолжительности, но он будет с нами ещё много лет.
В этом паддоке всегда будут ходить слухи, такова Формула-1. Ньюи является очень важной частью нашей команды. Здорово, что он будет с нами в долгосрочной перспективе, а также будет участвовать в новых проектах», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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