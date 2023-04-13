«Надо понять, как им это удаётся». В «Феррари» высказались об эффекте DRS «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что его команда должна достичь того же эффекта DRS, что и «Ред Булл».

«У них очень большой эффект DRS, больше, чем у всех остальных. И мы должны понять, как им удаётся добиться такого эффекта. Они делают что-то другое, и они точно делают что-то лучше.

Я думаю, что в прошлом году разница была, вероятно, больше. Мы компенсировали часть разрыва. Но нам по-прежнему надо прибавить в этом плане», — приводит слова Вассёра Autosport.

Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».