«Надо понять, как им это удаётся». В «Феррари» высказались об эффекте DRS «Ред Булл»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что его команда должна достичь того же эффекта DRS, что и «Ред Булл».
«У них очень большой эффект DRS, больше, чем у всех остальных. И мы должны понять, как им удаётся добиться такого эффекта. Они делают что-то другое, и они точно делают что-то лучше.
Я думаю, что в прошлом году разница была, вероятно, больше. Мы компенсировали часть разрыва. Но нам по-прежнему надо прибавить в этом плане», — приводит слова Вассёра Autosport.
Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
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