Хилл: если Хэмилтон получит малейший шанс, то снова будет показывать выдающийся уровень

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о соперничестве между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном в текущем сезоне Формулы-1.

«Джордж должен много работать, вся тяжёлая работа на нём, потому что Льюису это не нужно. В команде и так знают, на что он способен. Если Хэмилтон получит хоть малейший шанс, то он снова будет в отличной форме и сможет демонстрировать выдающийся уровень. Джорджу предстоит это ещё доказать.

Хэмилтон в последние годы всегда спокойно относится к старту сезона и позволяет событиям идти своим чередом. Но, если появится шанс, он нажмёт педаль газа и исчезнет за горизонтом. Сейчас возникла ситуация, в которой возрастной гонщик столкнулся с молодым напарником, у которого выше скорость. И тут можно сдаться или направить силы на то, чтобы всё решалось в гонке», — цитирует Хилла GPBlog.