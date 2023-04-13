Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хилл: если Хэмилтон получит малейший шанс, то снова будет показывать выдающийся уровень

Хилл: если Хэмилтон получит малейший шанс, то снова будет показывать выдающийся уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о соперничестве между пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном в текущем сезоне Формулы-1.

«Джордж должен много работать, вся тяжёлая работа на нём, потому что Льюису это не нужно. В команде и так знают, на что он способен. Если Хэмилтон получит хоть малейший шанс, то он снова будет в отличной форме и сможет демонстрировать выдающийся уровень. Джорджу предстоит это ещё доказать.

Хэмилтон в последние годы всегда спокойно относится к старту сезона и позволяет событиям идти своим чередом. Но, если появится шанс, он нажмёт педаль газа и исчезнет за горизонтом. Сейчас возникла ситуация, в которой возрастной гонщик столкнулся с молодым напарником, у которого выше скорость. И тут можно сдаться или направить силы на то, чтобы всё решалось в гонке», — цитирует Хилла GPBlog.

Материалы по теме
Масса: Расселл — первый напарник Хэмилтона, который способен доставить ему неприятности
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023