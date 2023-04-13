Трассу Гран-при Майами затопило из-за проливных дождей

Международный автодром в Майами, на котором пройдёт Гран-при через три недели, затопило из-за проливных дождей, которые идут уже несколько дней, сообщает RacingNews со ссылкой на местное новостное агентство Local 10.

Фото: Reddit u/armadildodick

Ливни продолжаются в Южной Флориде уже три дня, и это привело к тому, что невозможно движение и в самом городе. При этом городские службы стараются устранить последствия.

Стоит отметить, что в прошлом году проблему частых наводнений в Майами поднимал Себастьян Феттель. Немецкий гонщик приезжал на Гран-при в футболке с надписью: «Майами-2060 — первый Гран-при под водой».

Гран-при Майами в нынешнем сезоне Формулы-1 пройдёт с 5 по 7 мая.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов после трёх этапов в новом сезоне является Макс Ферстаппен с 69 очками.