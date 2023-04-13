Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отреагировал на гибель Крэйга Брина во время тестов

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем отреагировал на гибель ирландского гонщика «Хёндэ» Крэйга Брина. Брин ушёл из жизни в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

«От лица ФИА я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крэйга Брина в связи с его кончиной из-за несчастного случая на тестах. Наши мысли и молитвы с его близкими и раллийным сообществом в это трудное время», — приводит слова бен Сулайема пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Брину было 33 года. Он выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.