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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отреагировал на гибель Крэйга Брина во время тестов

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отреагировал на гибель Крэйга Брина во время тестов
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем отреагировал на гибель ирландского гонщика «Хёндэ» Крэйга Брина. Брин ушёл из жизни в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

«От лица ФИА я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крэйга Брина в связи с его кончиной из-за несчастного случая на тестах. Наши мысли и молитвы с его близкими и раллийным сообществом в это трудное время», — приводит слова бен Сулайема пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Брину было 33 года. Он выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.

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