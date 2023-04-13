Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер назвал возраст, по достижении которого Ферстаппен может покинуть Формулу-1

Хорнер назвал возраст, по достижении которого Ферстаппен может покинуть Формулу-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что едва ли пилот команды Макс Ферстаппен будет выступать в Формуле-1 до 41–42 лет. Сейчас Ферстаппену 25 лет.

«Макс сам принимает решения, и он прекрасно понимает, чем хочет заниматься в жизни. Не думаю, что он будет выступать в возрасте 41 или 42 лет, как Фернандо Алонсо. По крайней мере, вряд ли в Формуле-1. Однако он действительно любит гонки.

Сейчас, когда Макс не на трассе, он гоняется в виртуальном мире. Макс любит пилотировать автомобили GT. Так что это его страсть, и, пока в нём есть этот огонь, он будет продолжать», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:

Ранее Кристиан намекнул, что австрийская команда продлит контракт с главным техническим директором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

Материалы по теме
Хорнер прояснил ситуацию по поводу нового контракта с Ньюи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023