Хорнер назвал возраст, по достижении которого Ферстаппен может покинуть Формулу-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что едва ли пилот команды Макс Ферстаппен будет выступать в Формуле-1 до 41–42 лет. Сейчас Ферстаппену 25 лет.

«Макс сам принимает решения, и он прекрасно понимает, чем хочет заниматься в жизни. Не думаю, что он будет выступать в возрасте 41 или 42 лет, как Фернандо Алонсо. По крайней мере, вряд ли в Формуле-1. Однако он действительно любит гонки.

Сейчас, когда Макс не на трассе, он гоняется в виртуальном мире. Макс любит пилотировать автомобили GT. Так что это его страсть, и, пока в нём есть этот огонь, он будет продолжать», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:

Ранее Кристиан намекнул, что австрийская команда продлит контракт с главным техническим директором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.