Отец Переса: надеюсь, борьба за титул будет вестись не только между Чеко и Ферстаппеном
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, высказался о выступлении сына в Формуле-1.
«Надеюсь, в битву за чемпионство вступят больше команд и пилотов, и борьба будет вестись не только между Чеко и Максом. Чеко отлично справляется со своей работой и будет в Формуле-1 в течение следующих десяти лет», — приводит слова отца Переса Marca.
В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 54 очка после трёх Гран-при. На первом месте Ферстаппен, на счету которого 69 баллов. Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Азербайджана, состоится с 28 по 30 апреля.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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