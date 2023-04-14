Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Хэмилтон не стремится перейти в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет стремиться перейти в «Феррари». Нынешний контракт Льюиса с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.
«Если бы потребовалось кого-то менять, вероятно, речь бы зашла о Карлосе Сайнсе, ведь Шарль Леклер в последние пару лет, пожалуй, проделывает самую последовательную работу. Мы знаем, что всегда были обещания, но эти обещания так и не воплотились в реальную окончательную концепцию, которая действительно работает. В целом «Мерседес», вероятно, выглядит более привлекательной и перспективной командой.
Всегда можно услышать, что «Феррари» – это команда, опыт выступления в которой должны получить гонщики, однако я не думаю, что Льюис такой. Он просто хочет иметь возможность побеждать в гонках, оставаясь быстрым, и всё это он получил от «Мерседеса» за время своей продуктивной карьеры», —приводит слова Херберта Give me Sport.
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