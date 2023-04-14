Фернандо Алонсо назвал причину, по которой продолжает выступать в Формуле-1
Поделиться
Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что сохраняет веру в возможность завоевать третий чемпионский титул.
«Верю ли я, что смогу стать трёхкратным чемпионом? Никогда не терял веры в это и считаю, что это возможно. Поэтому я и продолжаю участвовать в гонках», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.
В настоящий момент Алонсо 41 год. В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона он сейчас находится на третьем месте, имея в активе 45 очков. Возглавляет рейтинг гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 69 баллов. На второй позиции ещё один пилот из «Ред Булл» Серхио Перес (54 очка).
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
13:32
-
12:28
-
11:22
-
11:01
-
10:18
-
10:16
-
09:47
-
09:25
-
00:30
- 13 апреля 2023
-
23:40
-
22:25
-
21:32
-
20:32
-
19:45
-
19:07
-
18:01
-
16:22
-
16:19
-
14:27
-
13:22
-
13:19
-
12:34
-
12:19
-
11:21
-
11:00
-
10:26
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
00:55
-
00:46
-
00:37
- 12 апреля 2023
-
23:52
-
23:39
-
23:29
Партнерский контент