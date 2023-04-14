Фернандо Алонсо назвал причину, по которой продолжает выступать в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что сохраняет веру в возможность завоевать третий чемпионский титул.

«Верю ли я, что смогу стать трёхкратным чемпионом? Никогда не терял веры в это и считаю, что это возможно. Поэтому я и продолжаю участвовать в гонках», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

В настоящий момент Алонсо 41 год. В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона он сейчас находится на третьем месте, имея в активе 45 очков. Возглавляет рейтинг гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 69 баллов. На второй позиции ещё один пилот из «Ред Булл» Серхио Перес (54 очка).

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: