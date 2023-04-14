Хорнер отреагировал на слова Вассёра о том, что «Ред Булл» получил слишком мягкий штраф

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова своего коллеги из команды «Феррари» Фредерика Вассёра. Ранее тот заявил, что штраф, который был присуждён «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году, слишком мал.

«Зимой наша команда проделала большую работу на доработку машины в условиях ограниченного времени в аэродинамической трубе. Хотя, конечно, позже в этом году, как и в следующем, мы почувствуем какое-то влияние.

А вообще, как мне кажется, ещё слишком рано делать выводы, ведь впереди ещё очень много гонок. Мы слышим о грядущих больших обновлениях как у «Феррари», так и у «Мерседеса», которые должны быть применены к европейским этапам», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» получил наказание в виде необходимости оплатить $ 7 млн, а также сокращения работы в аэротрубе на 10 процентов в нынешнем сезоне Формулы-1.

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