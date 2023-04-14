Расселлу заменят силовую установку на машине перед Гран-при Азербайджана

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получит новую силовую установку на свой болид к предстоящему Гран-при Азербайджана в Баку. Гонщик «Мерседеса» не получит штраф за замену силовой установки, но надёжность двигателя всё ещё вызывает опасения. Об этом сообщает GPblog.
На 18-м круге гонки Гран-при Австралии машина британца загорелась, и ему пришлось сойти с дистанции раньше времени после многообещающего старта. Это была первая механическая поломка «Мерседеса» в этом сезоне. Причина проблем долгое время оставалась неясной. Однако сейчас удалось выяснить, что возгорание было вызвано отказом одного из шести цилиндров двигателя.
В Баку Расселлу установят совершенно новую силовую установку. Поскольку это всего лишь вторая силовая установка, которую он использовал в этом сезоне, гонщик «Мерседеса» не получит штраф на стартовой решётке.
После трёх гонок нынешнего сезона Расселл занимает седьмое место в личном зачёте с 18 очками. «Мерседес» находится на третьем месте в Кубке конструкторов и имеет в своём активе 56 очков.
- 14 апреля 2023
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
13:32
-
12:28
-
11:22
-
11:01
-
10:18
-
10:16
-
09:47
-
09:25
-
00:30
- 13 апреля 2023
-
23:40
-
22:25
-
21:32
-
20:32
-
19:45
-
19:07
-
18:01
-
16:22
-
16:19
-
14:27
-
13:22
-
13:19
-
12:34
-
12:19
-
11:21
-
11:00
-
10:26
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
00:55
-
00:46
-
00:37