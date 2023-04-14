Расселлу заменят силовую установку на машине перед Гран-при Азербайджана

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получит новую силовую установку на свой болид к предстоящему Гран-при Азербайджана в Баку. Гонщик «Мерседеса» не получит штраф за замену силовой установки, но надёжность двигателя всё ещё вызывает опасения. Об этом сообщает GPblog.

На 18-м круге гонки Гран-при Австралии машина британца загорелась, и ему пришлось сойти с дистанции раньше времени после многообещающего старта. Это была первая механическая поломка «Мерседеса» в этом сезоне. Причина проблем долгое время оставалась неясной. Однако сейчас удалось выяснить, что возгорание было вызвано отказом одного из шести цилиндров двигателя.

В Баку Расселлу установят совершенно новую силовую установку. Поскольку это всего лишь вторая силовая установка, которую он использовал в этом сезоне, гонщик «Мерседеса» не получит штраф на стартовой решётке.

После трёх гонок нынешнего сезона Расселл занимает седьмое место в личном зачёте с 18 очками. «Мерседес» находится на третьем месте в Кубке конструкторов и имеет в своём активе 56 очков.