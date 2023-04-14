Гюнтер Штайнер ответил на критику в свой адрес от Ральфа Шумахера
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о критике, которую часто получает со стороны экс-гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера.
«У меня нет никаких проблем, я просто делаю свою работу. Полагаю, проблема кроется в ком-то другом, а не во мне. Вот почему я не беспокоюсь по этому поводу. Я сам выбираю себе друзей и людей, с которыми хочу поговорить. Я всегда был таким. Таким и останусь», — приводит слова Штайнера n-tv.de.
Поводом для критики Штайнера со стороны Ральфа являются высказывания Гюнтера в адрес бывшего пилота команды Мика Шумахера, который приходится Ральфу племянником. Экс-пилот Формулы-1 считает, что Штайнер не совсем справедливо обходился с Миком.
В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида:
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