Джон Элканн: целью «Феррари» была и остаётся победа в чемпионате

Президент «Феррари» Джон Элканн высказался о долгосрочных задачах команды Формулы-1.

«В прошлом сезоне Формулы-1 конкурентоспособность «Феррари» существенно повысилась. Однако нашей целью была и остаётся победа в чемпионате, и Фредерик Вассёр вместе со всей командой полностью сосредоточены на достижении этой цели», — приводит слова Джона Элканна La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.

Старт нынешнего сезона стал для итальянской команды худшим с 2009 года – тогда бразилец Фелипе Масса и финн Кими Райкконен не набрали ни одного очка, а при нынешней очковой системе на их счету оказалось бы три очка.

Сайнс и Леклер суммарно набрали за этапы в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии 26 очков.