Чжоу уверен, что Гран-при Китая вернётся в календарь Формулы-1

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался об отмене Гран-при Китая в 2023 году из-за коронавирусных ограничений.

«Я разочарован отменой китайского Гран-при, но я предвидел такое развитие событий из-за ограничений. Границы не были открыты достаточно рано. Так что, когда гонка появилась в календаре на апрель, я знал, что ситуация слишком напряжённая. Я предвидел, что это произойдёт, но я не настолько сильно расстроен, потому что уверен, что приму участие в домашней гонке, это просто вопрос времени.

Я не сомневаюсь, что в случае проведения этапа все билеты будут распроданы очень быстро и что на трассе будет полно людей. В последние годы популярность Формулы-1 в Китае росла, особенно в последние несколько лет, с тех пор как я стал гонщиком Формулы-1.

Думаю, проведение домашней для меня гонки будет следующим большим шагом, чтобы люди, которые недавно заинтересовались чемпионатом, могли на себе испытать влияние и энергию этого вида спорта», — приводит слова Чжоу RacingNews365.