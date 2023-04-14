Источник: сотрудничество «Альфа Таури» и «Ред Булл» перейдёт к модели «Хааса» и «Феррари»

Сотрудничество команд «Альфа Таури» и «Ред Булл» в ближайшем будущем будет напоминать ту модель, которую сейчас используют команды «Хаас» и «Феррари», сообщает Formu1a.uno.

Как информирует источник, частично это подтверждают слова, сказанные руководителем итальянского коллектива Францем Тостом на недавней пресс-конференции.

«В эти дни я был в Англии, и мы будем активизировать наше сотрудничество по поводу использования аэродинамической трубы и запчастей, которые можно приобрести. Мы возьмём все детали, которые разрешено купить, но детали, которые важны для производительности, нам придётся создавать самим», — подчеркнул Франц Тост.

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможности продажи команды «Альфа Таури».