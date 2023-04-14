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Старейший гонщик-ветеран Формулы-1 скончался в возрасте 102 лет

Старейший гонщик-ветеран Формулы-1 скончался в возрасте 102 лет
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Британский экс-пилот Формулы-1 Кеннетт Макэлпин, являвшийся старейшим из живущих гонщиков чемпионата мира, скончался 8 апреля в возрасте 102 лет.

Таким образом, теперь старейшим из ныне живущих экс-пилотов Формулы-1 является франко-бразильский автогонщик Эрмано да Силва Рамос, более известный как Нано, проведший семь гонок в рамках чемпионата Формулы-1 в 1955 и 1956 годах.

Что касается Макэлпина, то на его счету семь гонок в рамках чемпионата мира в 1952, 1953 и 1954 годах. Лучшим результатом в гонках чемпионата мира Формулы-1 для Кеннетта стало 13-е место на Гран-при Германии 1953 года.

Гораздо успешнее Макэлпин выступал во внезачётных гонках Формулы--1, в частности, в том же 1953 году он одержал победу в гонке Формулы-2 в Вест-Эссексе.

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