Доменикали сообщил, что съёмки фильма об Ф-1 будут проходить в рамках гоночного уикенда

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о подготовках к съёмкам художественного фильма о чемпионате мира, главную роль в котором исполнит Брэд Питт.
«Это для нас ещё один способ показать, что именно мы хотим сделать. Когда мы начинали работу с Netflix, сообщество Формулы-1 задавалось вопросом: «Что происходит? Это же не наш путь». А сейчас мы осознаём, насколько сильным ходом это было. После этого мы добавили ещё один фактор – в виде развития наших программ в соцсетях, убедившись, что все наши гонщики и команды активно занимаются продвижением чемпионата.
Художественный фильм — ещё один способ продвижения Формулы-1. Мы уже совсем скоро собираемся начинать съёмки на трассе в Сильверстоуне. Это будет первый фильм, в котором всё будет проходить в рамках гоночного уикенда.
С точки зрения производства это будет сложно, будет нужно контролировать ситуацию. Но это как раз один из способов доказать, что Формула-1 никогда не останавливается», — приводит слова Доменикали Motorsport.
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