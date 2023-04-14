«Макларен» показал ливреи пилотов на «Инди-500», одна из них посвящена победе Проста в Ф-1

Команда чемпионата IndyCar «Макларен» представила ливреи болидов основных гонщиков коллектива на гонку «500 миль Индианаполиса» 2023 года.
Пилоты будут использовать три цветовые схемы, посвящённые победам команды «Макларен» в «Тройной короне» автоспорта — Гран-при Монако Формулы-1, гонке «24 часа Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса».
Пато О'Уорд выступит в гонке в чёрной ливрее, посвящённой победе «Макларена» в «24 часах Ле-Мана» в 1995 году.
Фото: twitter.com/ArrowMcLaren
Шведский гонщик команды Феликс Розеквист выступит на бело-оранжевой машине, ливрея которой отсылает к традиционной расцветке «Макларена» в Формуле-1 в 80-х годах — с похожей ливреей в 1984 году одержал победу Ален Прост на этапе в Монако.
Фото: twitter.com/ArrowMcLaren
Что касается Алекса Росси, то он выступит на оранжевой машине, которая отсылает к победе команды в «500 милях Индианаполиса» в 1974 году.
Фото: twitter.com/ArrowMcLaren
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