Бывший инженер «Мерседеса» раскрыл, как команда подстроила под себя правила Формулы-1
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Неназванный бывший инженер «Мерседеса» в эфире BBC признался, что команда первой начала готовить двигатель для гибридной эры ещё в 2011 году, а ФИА во многом подстраивала правила именно под разработки «Мерседеса», что и позволило немцам доминировать в Формуле-1 начиная с 2014 года.
«Мы начали работу над симуляцией силовой установки для гибридной эры ещё в 2011 году. Я имею в виду, что никто другой этим не занимался, а мы получали данные из симулятора и передавали их ФИА, чтобы они подгоняли правила под нашу силовую установку. А поскольку никто другой этого не делал, представители ФИА приходили к нам и просто спрашивали, что мы нашли, потому что им была нужна информация», — рассказал неназванный инженер в эфире Radio 5 BBC.
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