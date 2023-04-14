Бывший инженер «Мерседеса» раскрыл, как команда подстроила под себя правила Формулы-1

Неназванный бывший инженер «Мерседеса» в эфире BBC признался, что команда первой начала готовить двигатель для гибридной эры ещё в 2011 году, а ФИА во многом подстраивала правила именно под разработки «Мерседеса», что и позволило немцам доминировать в Формуле-1 начиная с 2014 года.

«Мы начали работу над симуляцией силовой установки для гибридной эры ещё в 2011 году. Я имею в виду, что никто другой этим не занимался, а мы получали данные из симулятора и передавали их ФИА, чтобы они подгоняли правила под нашу силовую установку. А поскольку никто другой этого не делал, представители ФИА приходили к нам и просто спрашивали, что мы нашли, потому что им была нужна информация», — рассказал неназванный инженер в эфире Radio 5 BBC.