«Я был потрясён его реакцией». Эксперт раскритиковал Серхио Переса

Эксперт Формулы-1 Питер Уиндзор раскритиковал Серхио Переса за реакцию на ситуации в Саудовской Аравии и Австралии.

«Я был шокирован реакцией Переса в Джидде, где он выиграл Гран-при. После той гонки он начал говорить: «Я участвую в чемпионате, мне нужно, чтобы ко мне относились так же, как к Максу». Но больше я был потрясён тем, как Чеко обвинил команду в своём вылете в квалификации в Австралии, когда он шёл по сухой трассе и у него не было проблем с машиной.

Думаю, в команде тоже удивлены этим. Они представляли, что Чеко просто будет очень быстрым парнем, который хорош во многих областях, но не так быстр, как Макс. Что он просто будет рад, что он является вторым быстрейшим гонщиком в чемпионате. Они хотели, чтобы Перес просто держал рот на замке и делал своё дело. Надеюсь, он справится с этим.

Я не думаю, что в «Ред Булл» подумали о Пересе, что он будет бороться за титул после победы в Джидде. Просто парень, который пилотирует вторую машину «Ред Булл», должен быть готов и в состоянии взять бразды правления, если у Макса возникнут проблемы, вот и всё», — приводит слова Уиндзора PlanetF1.