Доменикали: когда исторические трассы смотрят только в прошлое, это неправильный подход

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о том, что в календаре чемпионата должен быть соблюдён баланс между историческими и новыми трассами.

«Когда исторические трассы смотрят только в прошлое, то это не очень хорошо, потому что у них есть достаточный фундамент, чтобы смотреть в будущее вместе с нами. Поэтому в сотрудничестве с так называемыми историческими этапами мы оцениваем, какое может быть у них будущее. Если вы придерживаетесь высокомерной позиции и считаете, что должны оставаться в Формуле-1, потому что 100 лет проводите гонки, то это не совсем честный и неправильный подход.

Мы не играем в игры, наша позиция ясна. Мы говорим организаторам, что если они хотят остаться в календаре Формулы-1, то нужно предпринимать определённые шаги, которые мы считаем подходящими для всех нас», — цитирует Доменикали GPToday.