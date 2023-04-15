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«Нам не нужны люди, тянущие команду вниз». Карлос Сайнс рассказал об отношении к критике

«Нам не нужны люди, тянущие команду вниз». Карлос Сайнс рассказал об отношении к критике
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что в команде стараются не обращать внимания на критику со стороны, так как это отвлекает от работы.

«Следует понимать, что нет никого, кто был бы расстроен, зол и недоволен нынешним положением команды больше, чем мы сами. В первую очередь недовольны именно мы, и делаем всё возможное, чтобы ситуацию исправить. Это касается наших выступлений. Мы гордимся тем, что представляем «Феррари», хотим двигаться только вперёд. И порой критика только отвлекает и тянет вниз вместо того, чтобы мотивировать.

Это не совсем то, что нам нужно сейчас. Так что мы стараемся держаться подальше от подобных комментариев. Нам не нужны отвлекающие факторы и люди, тянущие команду вниз», — приводит слова Сайнса SpeedWeek.

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