«Нам не нужны люди, тянущие команду вниз». Карлос Сайнс рассказал об отношении к критике

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что в команде стараются не обращать внимания на критику со стороны, так как это отвлекает от работы.
«Следует понимать, что нет никого, кто был бы расстроен, зол и недоволен нынешним положением команды больше, чем мы сами. В первую очередь недовольны именно мы, и делаем всё возможное, чтобы ситуацию исправить. Это касается наших выступлений. Мы гордимся тем, что представляем «Феррари», хотим двигаться только вперёд. И порой критика только отвлекает и тянет вниз вместо того, чтобы мотивировать.
Это не совсем то, что нам нужно сейчас. Так что мы стараемся держаться подальше от подобных комментариев. Нам не нужны отвлекающие факторы и люди, тянущие команду вниз», — приводит слова Сайнса SpeedWeek.
- 15 апреля 2023
-
10:26
-
09:44
-
01:43
-
00:59
- 14 апреля 2023
-
23:38
-
22:56
-
21:51
-
21:42
-
20:46
-
20:41
-
19:52
-
19:44
-
18:16
-
18:09
-
17:34
-
17:11
-
16:25
-
16:11
-
15:31
-
14:45
-
14:23
-
14:21
-
13:32
-
12:28
-
11:22
-
11:01
-
10:18
-
10:16
-
09:47
-
09:25
-
00:30
- 13 апреля 2023
-
23:40
-
22:25
-
21:32
-
20:32