Португальский гонщик высказался об аварии, после которой его машина вылетела на трибуну

Пилот команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя прокомментировал аварию на чемпионате Porsche Sprint Challenge Iberia в Портимау во время тренировки.

Машина Арейи вылетела с трассы на трибуну, но попала в секцию, где не было людей. Пострадавших в результате инцидента не было. ФИА открыла расследование.

«Моё участие в гонке в этот уикенд завершилось внезапно из-за аварии на тренировке. Всё было хорошо, но в конце прямой у меня отказали тормоза. К счастью, в этой части трибуны, куда я попал, никого не было. Мне удалось выбраться без повреждений благодаря уровню безопасности машины. Большое спасибо за все сообщения и звонки с поддержкой. Мы скоро вернёмся», — написал Арейя на своей странице в социальных сетях.