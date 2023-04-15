Португальский гонщик высказался об аварии, после которой его машина вылетела на трибуну
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Пилот команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя прокомментировал аварию на чемпионате Porsche Sprint Challenge Iberia в Портимау во время тренировки.
Машина Арейи вылетела с трассы на трибуну, но попала в секцию, где не было людей. Пострадавших в результате инцидента не было. ФИА открыла расследование.
«Моё участие в гонке в этот уикенд завершилось внезапно из-за аварии на тренировке. Всё было хорошо, но в конце прямой у меня отказали тормоза. К счастью, в этой части трибуны, куда я попал, никого не было. Мне удалось выбраться без повреждений благодаря уровню безопасности машины. Большое спасибо за все сообщения и звонки с поддержкой. Мы скоро вернёмся», — написал Арейя на своей странице в социальных сетях.
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