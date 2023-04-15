Штайнер: представьте, сколько может быть красных флагов в Баку за две гонки
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что ему нравятся возможные нововведения в Формуле-1 в виде отдельной квалификации к спринту вместо тренировки, но предупредил, что на Гран-при Баку это может привести к хаосу.
«Безусловно, мне это нравится. Я и сам заговорил о таком варианте ещё в прошлом году. Уже говорил, что в субботу утром мы просто смотрим, как растёт трава, потому что ничего не можем сделать с машиной и ездим по кругу. Можно узнать о том, как работают шины, но стоит ли это того?
Первый спринт в Баку может получиться хаотичным, но это и интересно. Всякое бывает. Если у нас было три красных флага в Австралии, то представьте, сколько красных флагов у нас может быть в Баку за две гонки», — приводит слова Штайнера Planet F1.
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