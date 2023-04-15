Даниил Квят высказался о предстоящих тестах в Формуле-Е

Российский гонщик Даниил Квят поделился ожиданиями от участия в Формуле-Е. Помимо него, в чисто гонщиков, которые будут тестировать машину, также вошёл Роберт Шварцман.

«У меня будет возможность провести тесты, и мне любопытно узнать, на что это похоже. Мне предложили — и я подумал, почему бы и нет? На данный момент я не знаю, будут ли шансы участвовать в гонках, об этом рано говорить. Но если не будет совпадений в календаре, то не исключено. Я давно не участвую в гонках, и у меня большое желание гоняться как можно больше. Чемпионат в Формуле-Е очень конкурентоспособный и престижный, поэтому это хорошая возможность», — приводит слова Квята Motorsport Italia.

Ранее стало известно, что Даниил Квят подписал контракт с «Ламборгини» и будет выступать в WEC и IMSA.