Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: окажись Ферстаппен в «Мерседесе» с пиковым Хэмилтоном, это могло ему навредить

Расселл: окажись Ферстаппен в «Мерседесе» с пиковым Хэмилтоном, это могло ему навредить
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о том, как могла сложиться карьера Макса Ферстаппена, если бы он в своё время попал в немецкий гоночный коллектив, а не в «Ред Булл».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказывал, что не мог предложить Ферстаппену место в команде и посоветовал ему перейти в «Ред Булл».

«Мы не узнаем, были ли три года в «Уильямсе» преимуществом для меня. Стараюсь видеть везде позитив. Можно говорить, что я потерял три года карьеры, а можно извлечь плюсы. Сейчас я считаю, что научился большему, гоняясь в хвосте пелотона. А кто-то рано оказался в гуще событий, и это им навредило.

«Скажем, Ферстаппена повысили спустя полтора года, но если бы он оказался в «Мерседесе» с пиковым Хэмилтоном, то это могло навредить его карьере. Если бы Макс сражался с гонщиком, который находится на пике и доминирует в машине, к которой привык, то, вероятно, он не был бы в таком положении, как сейчас», — приводит слова Расселла Square Mile.

Материалы по теме
Вольф: в 2014 году у нас не было места Ферстаппену, я посоветовал ему идти в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023