Расселл: окажись Ферстаппен в «Мерседесе» с пиковым Хэмилтоном, это могло ему навредить

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о том, как могла сложиться карьера Макса Ферстаппена, если бы он в своё время попал в немецкий гоночный коллектив, а не в «Ред Булл».
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказывал, что не мог предложить Ферстаппену место в команде и посоветовал ему перейти в «Ред Булл».
«Мы не узнаем, были ли три года в «Уильямсе» преимуществом для меня. Стараюсь видеть везде позитив. Можно говорить, что я потерял три года карьеры, а можно извлечь плюсы. Сейчас я считаю, что научился большему, гоняясь в хвосте пелотона. А кто-то рано оказался в гуще событий, и это им навредило.
«Скажем, Ферстаппена повысили спустя полтора года, но если бы он оказался в «Мерседесе» с пиковым Хэмилтоном, то это могло навредить его карьере. Если бы Макс сражался с гонщиком, который находится на пике и доминирует в машине, к которой привык, то, вероятно, он не был бы в таком положении, как сейчас», — приводит слова Расселла Square Mile.
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