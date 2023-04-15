Хорнер: «Ред Булл» стал даже сильнее с уходом Фэллоуза

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о влиянии ухода Дэна Фэллоуза в «Астон Мартин» из австрийской команды.

«В Великобритании есть базы сразу семи команд Формулы-1, и все находятся в радиусе 50 миль, так что конкуренция просто неизбежна. В нашей команде низкая кадровая текучка, и это здорово, что мы даём прекрасным талантам шанс развиваться и достигать больших высот. Я очень рад за Дэна Фэллоуза, он отлично себя проявляет. Но его уход позволил развиваться другим инженерам. Команда стала даже сильнее, чем была два года назад», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.

Напомним, Фэллоуз возглавлял отдел аэродинамики «Ред Булл», однако покинул команду и в апреле прошлого года перебрался в «Астон Мартин», где занял роль технического директора.