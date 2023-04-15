Бывшего гонщика «Ред Булл» ограбили в Нидерландах, ударив битой по голове
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Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос подвергся нападению грабителей в Амстердаме, сообщает Yahoo Sports.
Как информирует источник, инцидент произошёл ещё в марте 2023 года. ОДнако полиция не разглашала сведения в интересах следствия.
Как гласит полицейский отчёт, двое мужчин встретили Дорнбоса у дома и ударили битой по голове. У гонщика украли дорогие часы Rolex и телефон.
Как сообщается, грабители заранее установили маячок на автомобиле Роберта, чтобы точно знать время его прибытия домой, так что ограбление не было случайным.
«Это было жёстко. Я больше не буду носить дорогие часы, только Apple Watch, чтобы следить за шагами», — прокомментировал ситуацию Дорнбос.
Дорнбос выступал в Формуле-1 за такие команды, как «Минарди» и «Ред Булл».
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