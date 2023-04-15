Бергер: никто не может победить Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Герхард Бергер считает, что болельщиков в 2023 году не будет ждать сражение за чемпионский титлу между пилотами «Ред Булл» Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном.

«Я не сторонник делать прогнозы, но в этом сезоне всё более чем очевидно. Вряд ли «Мерседесу», «Феррари» и «Астон Мартин» удастся полностью избавиться от такого большого отставания за шесть месяцев, к тому же в «Ред Булл» всегда хорошо умели развивать машину.

Болельщики хотели бы, чтобы Перес и Ферстаппен устроили рубку, как в своё время Айртон Сенна и Ален Прост. Но в этом сомневаюсь. Макс слишком силён, Чеко не сможет усложнить ему жизнь. Если даже они оба стартуют с первого ряда, то всё довольно просто. Никто не может победить Ферстаппена», — цитирует Бергера Kronen Zeitung.