Мик Шумахер рассказал, что удивило его в первой гонке в роли резервного пилота
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Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал, что удивило его в работе запасным пилотом.
«Когда вы выступаете в роли боевого пилота, вы обычно не слышите, что происходит между инженерами, когда вы находитесь на трассе. Так что во время сессий это было чрезвычайно интересно. Я был шокирован первой гонкой сезона в Бахрейне, я не ожидал такого количества обмена информацией, которое происходило.
Что я искренне ценю в работе с этим составом инженеров — то, что они искренне слушают вас, и ваше мнение имеет значение. Что важно с эмоциональной стороны, так это то, что многие люди, которые работают сейчас в команде, работали здесь, когда мой папа выступал в этой команде», — приводит слова Мика Шумахера PlanetF1.
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