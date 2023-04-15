Мик Шумахер: не думал, что смогу так быстро научиться многим вещам, будучи резервистом

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер выразил удивление тем, что он смог многому научиться за короткий период времени работы в команде.

«Сейчас это для меня интересный период времени, я могу работать вместе с двумя фантастическими гонщиками, что не всегда удаётся сделать. Я многое узнал о том, что важно с точки зрения подготовки к уикендам. Я уже получил много знаний к своему набору навыков. Не думал, что в своей роли смогу так быстро научиться такому количеству вещей.

Я рано уехал в Австралию на этап и занялся там сёрфингом. Я бы не сказал, что я великий сёрфер, но должен сказать, что мне понравилось, и это не просто развлечение — это полезно как тренировки. Сейчас я занимаюсь подобным даже дома, в Швейцарии», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.