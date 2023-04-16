Представитель «Альфа Ромео» рассказал, с кем команда будет бороться в течение сезона

Представитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави рассказал о борьбе с конкурентами в течение этого сезона Формулы-1.
«Мы получили хорошие данные из Австралии, но при этом, конечно, остальные команды также развиваются. Так что дело не в том, насколько хороши наши модернизации, всё относительно, в зависимости от того, насколько высок темп развития по ходу сезона и что делают другие. Всё очень плотно.
Так что борьба между нами, «Альпин», «Маклареном» и «Хаасом» будет идти в течение всего сезона, каждая гонка будет отдельной историей, мы все будем близки. Сейчас «Альпин», кажется, немного впереди.
В следующей гонке будет другая конфигурация трассы, возможно, мы вернёмся на тот же уровень, что и в Бахрейне», — приводит слова Алессандро Алунни Брави Racingnews365.
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