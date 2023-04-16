Алонсо: четыре года назад я выигрывал и доминировал в WEC, наш мир — не только Формула-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что не забыл, как бороться за победы, напомнив о своём чемпионском титуле в гонках на выносливость (WEC).

«Прошло не так много времени с тех пор, как я боролся за победы. Знаю, люди думают, что я десятилетиями двигаюсь в тёмном туннеле, но я был чемпионом мира четыре года назад. Да, это было не в Формуле-1, но наш мир — не только Формула-1. Я выигрывал и доминировал в WEC четыре года назад, сражался в последние сезоны за подиум с «Альпин».

Никогда не было ощущения, что я десять лет выбывал после первого сегмента, а теперь вдруг ожил. Я всегда был конкурентоспособным и надеюсь оставаться таким. Но, пока не выигрываешь, нет большой разницы, финишируешь ты 11-м, седьмым или вторым. Разница незначительная — ты либо выиграл, либо проиграл», — цитирует Алонсо Autosport.