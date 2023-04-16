Уэббер в шутливой форме сравнил Пиастри с собой и Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер в шутливой форме высказался о соотечественнике и подопечном Оскаре Пиастри и сравнил его с Даниэлем Риккардо.
«Энн, моя жена, сказала о Пиастри: «Он самый искушённый австралиец, который уехал за границу». Учитывая, что она сравнивает его с Даниэлем Риккардо и мной, то планка очень низкая! Планка утончённости для меня и Даниэля очень, очень низкая, так что я не думаю, что есть какие-то сравнения между мной и Оскаром», — приводит слова Уэббера Racingnews365.
Напомним, Пиастри стал последним австралийцем, пришедшим в Формулу-1 в 2023 году, заменив соотечественника Риккардо в команде «Макларен». Уэббер, который сейчас выступает в роли менеджера Пиастри, участвовал в гонках Формулы-1 с 2002 по 2013 год.
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