Глава Формулы-1 объяснил, как доминирование «Ред Булл» отражается на интересе к чемпионату

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что доминирование «Ред Булл» не вредит чемпионату и не влияет негативным образом на его популярность, но отметил, что у болельщиков со стажем может падать интерес.

«Если одна команда оказывается быстрее других, можно её поздравить с этим. Значит, она справляется лучше всех. При этом борьба идёт плотная, группа команд находится близко. Доминирование «Ред Булл» не становится важным фактором при выходе Формулы-1 на новые рынки и не влияет на новую аудиторию. Это может сказываться на болельщиках со стажем. У них может падать интерес, когда видят такое преимущество одной команды.

Конечно, мы хотим, чтобы существовала серьёзная конкуренция. В первых трёх гонках «Ред Булл» были очень быстрыми, но я ожидаю, что другие их догонят. Нужно посмотреть на эффект от штрафа, который «Ред Булл» получил в прошлом году. Думаю, в конце сезона нас ждут сюрпризы», — цитирует Доменикали Racefans.