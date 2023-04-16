Расселл: в Ф-1 есть 6-7 гонщиков, способных выигрывать каждую неделю на чемпионском болиде

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что в Формуле-1 сейчас есть шесть-семь гонщиков, которые могут выиграть чемпионский титул, если предоставить им подходящую для этого машину.

«Я всегда в себя верил и не сомневался, что смогу воспользоваться шансом, когда получу его. Думаю, сейчас в чемпионате есть шесть или семь гонщиков, которые могут выигрывать каждую неделю на чемпионском болиде. Но в конечном итоге шансы на титул бывают не более чем у двух команд. Иногда у одной. Так что мы говорим потенциально о двух пилотах, которые могут выиграть. Но ты всегда должен быть готовым к возможности.

В Бразилии в прошлом году мы не предполагали, что это будет наше сильнейшее выступление в сезоне. Это стало сюрпризом, и пилот должен еженедельно показывать свой лучший уровень, потому что это может быть твоей возможностью», — цитирует Расселла Square Mile.