Бергер: если бы Алонсо пошёл по пути Хэмилтона, то уже догнал бы его по титулам

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Герхард Бергер выразил восхищение испанским пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«То, что он делает, — это мечта. Я всегда был поклонником Алонсо. Если бы он пошёл по пути Хэмилтона, то сегодня он был бы шести- или семикратным чемпионом мира. Он очень талантливый и целеустремлённый гонщик. Фернандо — тот человек, который может принести успех «Астон Мартин», — приводит слова Бергера GPBlog.

В настоящий момент Алонсо 41 год. В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона он сейчас находится на третьем месте, имея в активе 45 очков. Возглавляет рейтинг гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 69 баллов. На второй позиции ещё один пилот из «Ред Булл» — Серхио Перес (54 очка).