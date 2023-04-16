Бергер: если бы Алонсо пошёл по пути Хэмилтона, то уже догнал бы его по титулам
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Герхард Бергер выразил восхищение испанским пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«То, что он делает, — это мечта. Я всегда был поклонником Алонсо. Если бы он пошёл по пути Хэмилтона, то сегодня он был бы шести- или семикратным чемпионом мира. Он очень талантливый и целеустремлённый гонщик. Фернандо — тот человек, который может принести успех «Астон Мартин», — приводит слова Бергера GPBlog.
В настоящий момент Алонсо 41 год. В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона он сейчас находится на третьем месте, имея в активе 45 очков. Возглавляет рейтинг гонщик из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 69 баллов. На второй позиции ещё один пилот из «Ред Булл» — Серхио Перес (54 очка).
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
12:22
-
12:00
-
11:56
-
10:56
-
10:40
-
10:34
-
10:31
-
04:51
-
04:48
-
00:49
- 15 апреля 2023
-
23:27
-
22:41
-
22:00
-
20:40
-
19:37
-
18:49
-
18:21
-
17:35
-
17:31
-
16:25
-
14:54
-
14:19
-
13:27
-
12:33
-
11:48
-
11:17
-
10:26
-
09:44
-
01:43
-
00:59
- 14 апреля 2023
-
23:38
-
22:56
-
21:51
-
21:42
-
20:46
Партнерский контент