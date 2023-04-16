Уиндзор считает, что отношения между Леклером и Сайнсом могут ухудшиться

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор предположил, что отношения между пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом могут испортиться.

«В третьем сегменте квалификации в Мельбурне Леклер был раздражён тем, что не получил никакой помощи от Сайнса. Мне казалось странным, что он открыто заявил о своём расстройстве. Когда ты в «Феррари», то нужно быть закрытым. На мой взгляд, если даже Шарль чувствовал, что Сайнс может ему помочь, то наивно было на это рассчитывать. Я удивлён, что Леклеру вообще пришла такая мысль. Думаю, сказались неудачная квалификация и начало сезона в принципе.

На месте руководителей «Феррари» я бы сказал Леклеру, что лучшее, что он может сделать, — поддерживать хорошие отношения с Сайнсом. Ему дали нелепый штраф, подойди и обними его. Но я сомневаюсь, что это происходит. Думаю, в Баку они ещё больше отдалятся друг от друга», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.