Эксперт предположил, почему Ферстаппену не нравятся спринты

Эксперт британского телеканала Sky Sports Саймон Лэзенби предположил причину, по которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не любит спринтерские гонки.

«Конечно, Максу не нравятся спринты. Зачем нужны все эти эксперименты с форматом, если ты и в нормальных условиях недостижим для соперников?

Может быть, я неправ. Возможно, Ферстаппену просто близки традиционные Гран-при и он считает, что гоночный уикенд должен проходить исключительно в классическом формате. Но есть у меня подозрения, что он просто не хочет рисковать. У него и так всё хорошо. Зачем менять то, что хорошо работает?» — приводит слова Лэзенби Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен в текущем сезоне Формулы-1 после трёх Гран-при занимает первое место в личном зачёте с 69 очками.