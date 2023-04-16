Эксперт предположил, почему Ферстаппену не нравятся спринты
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Эксперт британского телеканала Sky Sports Саймон Лэзенби предположил причину, по которой пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не любит спринтерские гонки.
«Конечно, Максу не нравятся спринты. Зачем нужны все эти эксперименты с форматом, если ты и в нормальных условиях недостижим для соперников?
Может быть, я неправ. Возможно, Ферстаппену просто близки традиционные Гран-при и он считает, что гоночный уикенд должен проходить исключительно в классическом формате. Но есть у меня подозрения, что он просто не хочет рисковать. У него и так всё хорошо. Зачем менять то, что хорошо работает?» — приводит слова Лэзенби Sky Sports.
Напомним, Ферстаппен в текущем сезоне Формулы-1 после трёх Гран-при занимает первое место в личном зачёте с 69 очками.
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