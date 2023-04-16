Мик Шумахер: в «Мерседесе» действительно прислушиваются к тебе
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Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал о работе своей команды перед этапом Гран-при в Азербайджане. Также сын легендарного автогонщика рассказал, что больше всего ценит в «Мерседесе».
«Что я действительно ценю в «Мерседесе», так это то, что они действительно прислушиваются к тебе и твоё собственное мнение имеет значение. А с эмоциональной точки зрения особенно приятно, что многие из тех, кто сейчас работает в команде, были здесь, когда мой отец ещё выступал за «Мерседес».
Перед следующей гонкой в Баку мы проведём довольно много занятий на симуляторе, так что мы проедем сколько-то виртуальных километров и будем упорно работать над улучшением характеристик машины», — приводит слова Шумахера Speedweek.
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