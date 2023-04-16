Фанатам, прорвавшимся на трассу на Гран-при Австралии, грозит запрет на посещение гонок
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Организаторы Гран-при Австралии не исключают возможности запрета на посещение гонок для болельщиков, которые прорвались на трассу незадолго до окончания недавней гонки на «Альберт-парке». Об этом сообщает Racingnews365.
После двух красных флагов в концовке гонка закончилась рестартом за машиной безопасности, которая выехала на пит-лейн. Однако некоторые болельщики нарушили периметр и проникли на трассу, в то время как некоторые автомобили всё ещё находились на трассе. Некоторые даже подошли к сломанному болиду «Хааса» Нико Хюлькенберга, который остановился в первом повороте.
Организаторы определили шесть человек, которые совершили нарушение. Их фотографии были переданы в полицию штата Виктория для дальнейшего расследования и поиска виновных.
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