«Я приехал в Австралию заранее, чтобы заняться сёрфингом». Мик Шумахер рассказал про хобби
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Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал о своём хобби.
«Мы все много работаем, но также важно соблюдать баланс и время от времени брать отпуск. Я приехал в Австралию раньше, чтобы заняться сёрфингом. Не сказал бы, что я великий сёрфер, но к настоящему времени я действительно полюбил сёрфинг и считаю, что это не только очень весело, но и очень полезно для тренировок. Я также много занимаюсь сёрфингом дома, в Швейцарии. Это может показаться странным, поскольку Швейцария не славится большим количеством пляжей, но недалеко от моего дома есть место для этого занятия», — приводит слова Шумахера Speedweek.
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