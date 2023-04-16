«Я приехал в Австралию заранее, чтобы заняться сёрфингом». Мик Шумахер рассказал про хобби

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер рассказал о своём хобби.

«Мы все много работаем, но также важно соблюдать баланс и время от времени брать отпуск. Я приехал в Австралию раньше, чтобы заняться сёрфингом. Не сказал бы, что я великий сёрфер, но к настоящему времени я действительно полюбил сёрфинг и считаю, что это не только очень весело, но и очень полезно для тренировок. Я также много занимаюсь сёрфингом дома, в Швейцарии. Это может показаться странным, поскольку Швейцария не славится большим количеством пляжей, но недалеко от моего дома есть место для этого занятия», — приводит слова Шумахера Speedweek.