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Леклер назвал цель «Феррари» перед Гран-при Азербайджана

Леклер назвал цель «Феррари» перед Гран-при Азербайджана
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о целях команды в преддверии Гран-при Азербайджана, который пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку.

«Команда воспользовалась перерывом, чтобы проделать максимальный объём работы и подготовить несколько обновлений, за счёт которых мы хотим стать конкурентоспособнее. Сезон долог. Мы остаёмся мотивированными и делаем всё возможное, чтобы наилучшим образом потратить время перед Гран-при Азербайджана.

В настоящий момент мы полностью сосредоточены на том, что мы можем улучшить, чтобы снова сравняться с «Ред Булл». Мы знаем, что нужно делать. Мы неплохи в квалификации при условии, что есть хорошее сцепление. Но мы очень сильно проигрываем в производительности, когда дело доходит до гонки», – приводит слова Леклера издание Motorsport Week.

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