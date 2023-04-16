Расселл ответил на слова Ферстаппена, заявившего, что британец может стать чемпионом мира
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал слова двукратного чемпиона мира и лидера нынешнего сезона, голландца Макса Ферстаппена, ранее заявившего, что британец способен завоевать мировой титул в будущем.
«Понятно, всегда приятно слышать позитивные вещи о себе. Однако сейчас в стартовой решётке есть несколько пилотов, достойных звания чемпиона мира. Некоторые из них пока не выиграли чемпионат мира, но, без сомнений, сделали бы это, если бы оказались в правильное время в правильной машине», – приводит слова Расселла издание Square Mile.
Ранее в интервью Расселл заявил, что конкуренция с Льюисом Хэмилтоном могла навредить Ферстаппену в начале его карьеры.
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Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:
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