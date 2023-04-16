Алекс Маркес упал во время спринта MotoGP в США из-за приступа рвоты

Гонщик «Дукати» испанец Алекс Маркес, упавший в спринтерской гонке третьего этапа сезона-2023 MotoGP, проходящего в Остине (США), сообщил, что причиной инцидента стал приступ рвоты.

«Если говорить о выступлении, то я ощущал себя хорошо. Несмотря на аварию в квалификации, у нас были уверенность и хороший темп. К сожалению, физически мне было нехорошо, и меня даже стошнило при торможении на 12-м повороте, и я упал. После гонки я облегчился и теперь чувствую себя хорошо. Я готов отыграться», – приводит слова Маркеса издание Motorsport.

MotoGP. Гран-при США. Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 10 кругов.

2. Алекс Ринс («Хонда») +2,545.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +4,706.

4. Франко Морбиделли («Ямаха») +5,052.

5. Брэд Биндер («КТМ») +8,175.

6. Марко Бедзекки («Дукати») +8,877.

7. Лука Марини («Дукати») +9,453.

8. Мигель Оливейра («Априлия») +10,768.

9. Джек Миллер («КТМ») +12,448.

10. Маверик Виньялес («Априлия») +12,739.