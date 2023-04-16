Глава «Астон Мартин» – о новом формате гоночных уикендов: Формула-1 должна развиваться
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о новом формате гоночных уикендов со спринтерскими гонками.
Ранее было подтверждены переговоры об изменении расписания этапа в Австрии. Сообщалось, что между всеми командами достигнуто соглашение о проведении двух квалификационных сессий вместо пятничной квалификации и второй свободной практики в субботу.
«Формула-1 должна развиваться, но при этом должна и сохранять свою ДНК. Было несколько довольно содержательных обсуждений о том, как этого добиться. Необходимо принимать во внимание все заинтересованные стороны, что и делается. Однако сроки крайне сжаты из-за ограничений, доступности шин и ресурсов двигателя», – приводит слова Крака издание Racingnews365.
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