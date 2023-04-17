Стал известен второй участник плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2023

Пилот команды «Хендрик» Кайл Ларсон выиграл гонку NOCO 400 — девятый этап NASCAR Cup Series сезона-2023. Это уже вторая победа Ларсона в этом году, и она гарантирует Кайлу место среди 16 участников плей-офф. Ранее двумя победами в гонках регулярного сезона в финальную часть сезона пробился другой пилот «Хендрика» Уильям Байрон.

Решающей частью гонки стал финальный отрезок, на котором Ларсон отыграл четыре позиции и за 30 кругов до финиша опередил лидировавшего Джоуи Логано, занявшего вторую позицию. Третьим гонку закончил Мартин Труэкс, лучший представитель «Тойоты» в этом заезде, а позади него финишировали Денни Хэмлин, Чейз Бриско и Арик Алмирола.

На десятой позиции расположился Чейз Эллиотт, который пропустил шесть предыдущих гонок из-за перелома ноги во время катания на сноуборде.

NASCAR Cup Series. NOCO 400, Мартинсвилл (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 400 кругов.

2. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +4,142 сек.

3. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,273.

4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,585.

5. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,281.

6. Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,902.

7. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +8,433.

8. Рики Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +8,436.

9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +9,034.

10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9,462.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка GEICO 500 — пройдёт 23 апреля на суперспидвее «Талладега».