Квят — об уходе из «Ред Булл» в «Торо Россо»: удар в спину, я почувствовал себя преданным

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят вспомнил, как в 2016 году покинул «Ред Булл» и перешёл в «Торо Россо». На место Даниила пришёл голландец Макс Ферстаппен.
«В тот момент я почувствовал себя по-настоящему преданным. Это был удар в спину, но такова жизнь, иногда тебе вонзают нож в спину, и ты знаешь, что это нормально.
Теперь это всё уже в прошлом. Я построил хорошую карьеру в гонках, поэтому часть меня, конечно, очень благодарна «Ред Булл». Но другая часть всё ещё очень недовольна», — приводит слова Квята PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Track Limits.
Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил. Ранее стало известно, что Даниил будет выступать под флагом Италии за заводскую команду «Ламборгини» в чемпионате мира по гонкам на выносливость.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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